Bruno Viana apresentado no Flamengo: o diferendo com Carvalhal e o legado de Jesus

Bruno Viana foi apresentado esta terça-feira como jogador do Flamengo. Confrontado com o diferendo com Carlos Carvalhal, que levou à saída do Sp. Braga, o jogador preferiu não fazer muitos comentários.





"Já é um assunto resolvido. Esse assunto com Carlos Carvalhal não quero tocar mais. Vou aproveitar o momento para agradecer ao Sp. Braga pelos 4 anos que estive no clube e pelos 150 jogos que fiz. Agora estou no Flamengo e estou feliz", atirou Bruno Viana.A imprensa brasileira recordou ainda a passagem de Jorge Jesus pelo Flamengo. "Eu tive a oportunidade de jogar contra ele em Portugal. Se ele deixou um legado aqui, eu também quero deixar o meu", disse o central.