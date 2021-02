Bruno Viana deve começar a treinar pelo Flamengo antes do fim de semana

Bruno Viana já está no Rio de Janeiro para reforçar o Flamengo pelo menos até ao final da temporada. O defesa central de 26 anos, chega ao Brasil por empréstimo do Sp. Braga. Depois dos problemas disciplinares que teve no Minho, o emblema bracarense aceitou colocar no contrato de cedência uma cláusula de compra no valor de 7 milhões de euros.





De acordo com o ‘Globoesporte’, Bruno Viana ainda aguarda que se resolvam os últimos pormenores do processo burocrático da sua contratação, mas deve começar a treinar com o plantel do Flamengo até ao final desta semana.