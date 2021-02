Bruno Viana falha jogo do título no Brasileirão

Um dia após um acidente na casa de banho ter provocado uma fratura num dedo do pé direito a Arão, Bruno Viana - emprestado pelo Sp. Braga ao Flamengo - sofreu também uma fratura em casa, mas num dedo da mão direita, e irá falhar o jogo do título. Devido ao empate do São Paulo, Flamengo e Internacional são os únicos com hipóteses de serem campeões e medem hoje forças. O clube de Porto Alegre tem de vencer no Maracanã para conquistar o título e contou com uma ajuda peculiar. Um adepto pagou 153 mil euros para Rodinei - cedido pelo Flamengo ao Inter - conseguir atuar no jogo, devido a cláusula no contrato.