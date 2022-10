«Cabeça fria, coração quente»: Xavi 'cita' Abel Ferreira e brasileiros reagem com boa-disposição

XAVI ABEL FERREIRA



"Cabeça fria, coração quente", é uma frase muito usada por Abel Ferreira e que foi adotado quase como um lema do Palmeiras. Aliás, é o título do livro publicado pelo treinador português. Na quarta-feira, Xavi usou a frase para falar do momento do Barcelona após o empate com o Inter na Liga dos Campeões. E a imprensa brasileira aproveitou para assinalar o momento.