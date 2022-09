«Cada vez que fores expulso vendo um dos teus carros»: Abel Ferreira revela castigo da mulher

Abel Ferreira confessou numa entrevista ao podcast 'Buzz Talk', no Brasil, que uma das suas inspirações é a sua mulher. É ela quem mais lhe dá apoio emocional, mas também castiga-o quando tem de ser..."Quando preciso de apoio, recorro aos livros e à minha mulher. São duas inspirações. Estamos juntos há muito tempo. Comecei a namorar aos 18, casei aos 27, tenho 43 anos e continuamos juntos. Se ela manda? Costumo dizer que se mandar bem, deixa mandar", explica o treinador português do Palmeiras."Ela estudava comigo, na altura em que não era jogador, era um rapaz que procurava um sonho. Mas ajudou-me e ajuda-me em muitos momentos. É quem me suporta nos momentos mais difíceis é quem mais exige de mim quando tenho comportamentos desviantes. E às vezes castiga-me", acrescentou.Abel explicou como: "Tenho uma paixão por carros antigos, até comprei um aqui no Brasil, estou a montá-lo e vou levá-lo para Portugal, é um Mustang de 1966. Aqui ela ainda não fez isso, mas vai fazer, depois do que fiz ontem [tinha visto um cartão vermelho]... Cheguei a casa, não foi fácil. Ela já me disse 'de cada vez que fores expulso vou vender um carro'. Fez isso em Portugal!"