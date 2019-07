Cádiz oferece trabalho a Dani Alves com regalias: Carnaval, cores garridas e paraíso

¡Aquí también te lo dejamos, @DaniAlvesD2!

¡Que jugaras en el #Cádiz CF sería un #bastinazo! pic.twitter.com/rIL7YovmkX — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) July 28, 2019

Dani Alves partilhou um post nas redes sociais a informar que procura trabalho. O defesa brasileiro de 36 anos, que esteve em destaque na recente Copa América, terminou o contrato com o PSG e está à procura de equipa, pois não conta pendurar nas chuteiras, pelo menos para já."Busco emprego, onde coloco meu currículo? Alguém que avise se tiver tempo para ler!!", escreveu o jogador.São inúmeras as reações; há seguidores dos quatro cantos do mundo a pedirem-lhe que vá para este ou aquele clube mas o Cádiz - da 2.ª Divisão espanhola - fez-lhe uma proposta, também através das redes sociais."Olá Dani! Não somos os que melhor pagam, mas somos de um lugar onde vais passar um bom bocado. Temos Carnaval, vestimos as mesmas cores da tua seleção e, como se não bastasse, vivemos no paraíso, na Tacita de Plata. Por isso, não penses mais e deixa o teu currículo no Carranza", aconselhou o Cádiz.