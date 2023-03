Caixinha 'atira-se' ao Palmeiras: «Não pego no telefone para falar com jogadores que não são do meu clube»

Pedro Caixinha, treinador do RB Bragantino, aproveitou a conferência de imprensa após o particular frente ao Cruzeiro para criticar a venda de Artur ao Palmeiras de Abel Ferreira. Caixinha revela que o 'verdão' contactou pessoalmente o jogador, naquilo que considera ter destabilizado o estado emocional do jogador e a sua performance."Pessoas do Palmeiras contactaram o Artur. Tenho tido aqui situações – que não vou referir, pois não estão concretizadas – mas não peguei no telefone para falar diretamente com jogadores que não são do meu clube. Não faço isso, muito menos, fazê-lo num momento que posso enfrentar o clube numa final. E isso aconteceu. Quando isso aconteceu, obviamente o estado emocional do jogador, querendo ou não, muda. O Artur que viram nas primeiras jornadas do Paulistão não é o Artur que conhecemos, porque emocionalmente estava perturbado", começou por dizer.Para substituir o jogador, Caixinha garantiu: "Estamos em processo de trazer jogadores importantes de outros clubes e não quero interferir neste tipo de trabalho [com telefonemas]. Se perdermos o Artur, temos que arranjar alternativas, que já estão a ser trabalhadas".Ainda que a contratação não esteja oficializada, a imprensa brasileira garante que Abel Ferreira vai mesmo receber o avançado Artur do RB Bragantino a troco de 44,5 milhões de reais (cerca de oito milhões de euros).