Campeão Abel Ferreira chega-se à frente no Brasileirão e Pepa bate Caixinha

O campeão Palmeiras, orientado pelo português Abel Ferreira, saltou este sábado, provisoriamente para o segundo lugar do campeonato brasileiro de futebol, num terceira ronda em que Pepa bateu Pedro Caixinha.

No Allianz Park, o verdão venceu o clássico com o Corinthians, por 2-1, num embate em que chegou ao intervalo a liderar por 2-0, com tentos de Murilo, aos 16 minutos, e Raphael Veiga, aos 36. Na segunda parte, os forasteiros ainda reduziram, aos 76 minutos, graças a um autogolo do uruguaio Piquerez, mas o Palmeiras segurou o triunfo.

Com sete pontos, o conjunto de Abel Ferreira partilha, provisoriamente, a liderança do Brasileirão com o Fortaleza, que acabou com o trajeto 100% vitorioso do Fluminense, com um triunfo caseiro por 4-2, num jogo em que Moisés bisou.

Com o desaire do 'Flu', a única equipa que soma por vitórias os encontros disputados é o Botafogo, do português Luís Castro, que conta seis pontos, em dois jogos, e atua hoje no reduto do Flamengo, a ex-equipa de Vítor Pereira.

Nos jogos de sábado, destaque ainda para a vitória por 3-0 do Cruzeiro, de Pepa, no reduto do Bragantino, de Pedro Caixinha, que atuou reduzido a 10 unidades desde os 37 minutos, por expulsão de Aderlan, ex-jogador da Académica, com vermelho direto.

Em Bragança Paulista, o conjunto de Belo Horizonte adiantou logo no minuto inicial, com um tento de Ramiro, e ampliou a vantagem já em superioridade numérica, aos 64, com um tento de Gilberto, jogador que passou pelo Sporting da Covilhã.

Aos 87 minutos, Bruno Rodrigues, que alinhou no Famalicão em 2021/22, apontou o terceiro tento dos forasteiros.

O Cruzeiro soma seis pontos, seguindo para já no grupo dos terceiros, enquanto o Bragantino conta quatro, tendo sofrido o primeiro desaire.