Candidato à presidência do Vasco diz que está em "conversações com Carlos Carvalhal"

Leven Siano, candidato à presidência do Vasco da Gama, assumiu, esta quinta-feira, estar em conversações com o treinador português Carlos Carvalhal.





Em entrevista à 'Fox Sports', o advogado brasileiro não escondeu o desejo de ter um treinador europeu a comandar a sua equipa, colocando o nome do técnico do Rio Ave no topo das suas prioridades."Queremos trabalhar com uma filosofia de jogo. O Vasco vai entrar ao ataque em todos os desportos, com análise científica. Entendemos que hoje a filosofia no futebol, além da nutrição, psicologia, medicina desportiva, é o que verdadeiramente faz a diferença para colocar uma equipa a jogar com maior intensidade. Estamos em conversas com brasileiros e estrangeiros, entre eles o português Carlos Carvalhal, do Rio Ave. É bem possível que tenhamos um treinador europeu", finalizou.