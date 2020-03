Capitão do Flamengo pede continuidade de Jorge Jesus

Jorge Jesus é esperado esta terça-feira em Lisboa devido à paragem das competições no Brasil, na sequência da luta contra a propagação da Covid-19. Ainda antes do treinador deixar o Rio de Janeiro, o capitão do Flamengo, Everton Ribeiro, fez um apelo à continuidade do técnico e revelou que JJ tem manifestado o desejo de ficar.





"O Mister soube tirar o melhor de cada um. Isso passa-nos muita confiança no trabalho dele e esperamos que ele continue. O Gabigol pergunta-lhe sempre no meio de todos se vai ficar ou não. Ele ri-se, fala que gosta muito de nós e que quer ficar. Espero que dê tudo certo e que ele possa ficar muito tempo com a gente", afirmou o capitão do Flamengo, à Fla TV, lembrando que com JJ no banco a equipa já conquistou cinco títulos.O contrato vigente termina em maio e, entretanto, prosseguem as negociações entre o treinador e a direção do emblema carioca.