Carlos Alberto Parreira: «Seleção do Brasil não precisa de Jorge Jesus»

Jorge Jesus revolucionou o Flamengo e o futebol brasileiro em menos de um ano ao conquistar cinco títulos nacionais e continentais, com destaque para o Brasileirão e a Taça Libertadores. O sucesso do português abriu a discussão sobre a hipótese de suceder a Tite no comando da seleção brasileira, até porque os resultados da 'canarinha' nos últimos Mundiais não têm sido famosos e há quem peça um selecionador estrangeiro no cargo.





Mas Carlos Alberto Parreira, antigo selecionador que conduziu o Brasil ao título mundial de 1994, defende que a seleção deve continuar a ser liderada por brasileiros e não vê em Jorge Jesus uma solução, apesar de reconhecer mérito ao técnico português."Ele tem qualidade, mas nós não precisamos dele na seleção brasileira. Ele está a fazer um trabalho maravilhoso no Flamengo, mas penso que a seleção está muito bem com o Tite. Nunca me passou pela cabeça ter um treinador estrangeiro a orientar o Brasil. Talvez aconteça, mas acho que não é o momento para isso", explicou Parreira em entrevista ao 'UOL Esporte'.