Carlos Queiroz: «Pelé ocupa agora o seu trono divino»

Carlos Queiroz lamentou esta quinta-feira a morte de Pelé, colocando-o ao lado de Eusébio, Diego Maradona e Johan Cruyff no Panteão da modalidade.

"Pelé está agora no seu divino trono, onde reinará eternamente com Eusébio, Maradona e Cruyff a seu lado. Após esta dinastia de reis, o futebol continua no seu esplendor a dar lugar a uma nova dinastia de príncipes", escreveu o técnico luso na rede social Twitter.

Segundo o técnico, o 'Rei' foi "um pioneiro da grandeza deste jogo que todos amam", enviando "conforto à família e ao grande Brasil" nesta "hora muito triste".

Queiroz deixou a seleção do Irão após o Mundial'2022, no Qatar, numa carreira em que passou pela seleção portuguesa, pelo Real Madrid, Sporting, as equipas nacionais de Colômbia e Egito, entre outras.