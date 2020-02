Carnaval do Flamengo... só em casa com os amigos

O Carnaval celebra-se dia 25 , ou seja, dois dias antes da 2ª mão da Recopa Sul-Americana [a 1ª mão realiza-se esta 5ª feira em Quito, cidade situada a 2.850 metros de altitude], que opõe o Fla ao Independiente del Valle. Jesus é taxativo quando questionado sobre se vai dar folga ao plantel. "Aqui o Carnaval é uma semana, certo? Percebo que o Carnaval faz parte da cultura brasileira, mas há que olhar primeiro para a responsabilidade profissional. Em função do jogo da Recopa, este ano o Carnaval vai ter de ser celebrado em casa com os amigos", anota o luso, que ficou ontem a saber que enfrentará o Boavista na final da Taça Guanabara.

Tornou o Benfica hegemónico

O Fla luta por conquistar a hegemonia no Brasil, um combate que JJ já travou. "Estive seis anos num clube [o Benfica] que se tornou hegemónico em Portugal. Quando lá cheguei, as pessoas eram as mesmas... mas não ganhavam! Espero ter dito tudo! O Fla caminha para ser hegemónico aqui. Quando cá chegámos, a maioria das pessoas já cá estava. Não queiram dar o toque e atirar a bola para o lado, pois sabemos o nosso valor", diz JJ, alertando: "Não vamos ganhar sempre, nem vencer tudo e todos..."