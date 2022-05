Casagrande revela que treinador gostaria de ver na seleção do Brasil... e é um português

Walter Casagrande, antigo jogador do FC Porto, disse em declarações ao programa 'Roda Viva' que escolheria Abel Ferreira para novo selecionador do Brasil, numa altura em que Tite já anunciou a saída da canarinha após o Mundial'2022 "Sempre achei que tinha de ser um treinador brasileiro. Essa é a minha cultura. Cresci a ver Zagallo, Coutinho, Telê Santana... a minha cultura é essa, mas o futebol mudou e, neste momento, se o Tite sair, não há um treinador brasileiro capaz de assumir a seleção. Se eu fosse presidente da CBF hoje, colocaria o Abel Ferreira", frisou Casagrande.Abel conquistou, até ao momento, quatro títulos ao serviço do Palmeiras: uma Taça do Brasil, duas Libertadores e uma Recopa sul americana.