Casos de racismo e violência no futebol poderão levar à perda de pontos a partir de 2023 no Brasil

Os casos de discriminação racial em jogos do campeonato brasileiro poderão levar a que as equipas percam pontos, avança esta terça-feira a imprensa brasileira. A proposta vai ser apresentada já esta quarta-feira [amanhã], no primeiro Seminário de Combate ao Racismo e à Violência no Futebol, organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), pela voz do seu presidente Ednaldo Rodrigues.

"O evento é um marco para o início de uma série de iniciativas que vão discutir de uma forma mais profunda o combate ao racismo e à violência no futebol. É um gesto histórico para dar um basta contra o racismo e a ignorância no futebol. Além do evento, vamos fazer uma série de ações nos estádios durante esta semana para consciencializar os adeptos. Chega de discriminação", atirou o líder da CBF, em declarações citadas pelo 'GloboEsporte'.





Esta iniciativa pretende punir os clubes em caso de casos de racismo ou qualquer outro tipo de discriminação, seja ele praticado por elementos ativos das variadas sociedades que compõem o futebol brasileiro ou até mesmo iniciado por parte dos seus adeptos.