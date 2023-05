Cássio diz que Corinthians está "no limite": «Não podemos estar sempre a mudar de treinador»

O momento do Corinthians não parece ter melhorado com a saída de Cuca e a chegada de Vanderlei Luxemburgo . O clube brasileiro voltou a perder esta madrugada frente ao Independiente del Valle (1-2) na terceira jornada da Libertadores e, após o apito final, Cássio, icónico guarda-redes do 'Timão', frisou que a equipa está "psicologicamente no limite"."[É uma] Situação difícil, hoje a equipa tentou, criou oportunidades. Criámos, mas não conseguimos o resultado. Os resultados não estão a aparecer. Psicologicamente é difícil, estamos no limite. Não há muito a dizer, estamos a perder todos os jogos, a equipa não está bem. Quando os resultados não vêm... É buscar força, trabalhar e tentar sair desta fase com vitórias", começou por dizer o internacional brasileiro, citado pela ESPN.O brasileiro, de 35 anos, lamentou ainda nova troca de treinadores, garantindo que esse 'vai e vem' não é bom para a equipa: "Não podemos estar sempre a mudar de treinador, tem de haver padrão de jogo e tenho a certeza que o Luxemburgo tem condições de o trazer. Jogar no Corinthians é resultados, não há nada perdido. Quando chegar o momento, é dedicação, ganhar e tentar arrumar a casa. E subir no campeonato brasileiro [encontram-se em 17.º lugar na tabela]", concluiu.