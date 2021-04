Ceni responde às críticas de Abel à arbitragem: «Quando se perde, procuram-se subterfúgios»

O Flamengo, de Rogério Ceni, venceu a supertaça do Brasil, depois de ter vencido o Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, no desempate por penáltis (2-2 nos 90 minutos). No final do encontro, o técnico português, que foi expulso no decorrer da partida, atirou-se à arbitragem, mas Ceni desvalorizou a expulsão e a explosão na conferência de imprensa.





"É um técnico europeu, uma pessoa que vem de fora e é extremamente educada. Prefiro pensar que foi num momento de calor do jogo. Acho que é normal quando se perde, procuram-se subterfúgios. De cabeça mais fria, ele mudaria. Foi marcado um penálti a favor do Palmeiras. Acho que com a cabeça mais fria ele vai reconsiderar", revelou Ceni em declarações difundidas pelo 'Globo Esporte'O técnico do Flamengo ainda elogiou os seus jogadores e voltou a criticar Abel por ter atacado os árbitros: "O Flamengo ganhou pelos seus méritos. O Palmeiras é uma equipa difícilima de bater. Joga com características diferentes das nossas, mas enfrenta-nos e virou um grande clássico do futebol brasileiro. Temos que valorizar essa vitória, e ele (Abel), mais do que citar a arbitragem, tem que valorizar a coragem dos seus atletas, que têm uma decisão na próxima quarta-feira." Ceni refere-se à 2.ª mão da supertaça sul-americana que o Palmeiras tem para disputar com o Defensa y Justicia, da Argentina, depois de ter vencido por 2-1, fora.