Centro de treinos do Bahia assaltado em plena pandemia

O crime no Brasil não pára, nem mesmo em plena pandemia do coronavírus. Que o diga o Bahia, que na semana passada viu o seu centro de treinos ser alvo de um assalto do qual resultou o roubo de bolas e equipamentos desportivos.





Situado entre as cidades de Dias D'Ávila e Camaçari, na região metropolitana de Salvador, o centro encontra-se encerrado devido à paragem dos jogos no Brasileirão, sendo apenas visitado pontualmente por um funcionário. Ora, por as visitas serem feitas de três em três dias, o funcionário em causa apenas deu conta do furto no dia 13 ao ver uma porta arrombada, três dias depois da sua última presença no espaço. Por isso, ninguém no clube sabe ao certo quando o roubo foi levado a cabo, estando de momento o assunto entregue às autoridades.