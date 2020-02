Cesto de Willian Arão faz sucesso no Brasil

Willian Arão, craque do Flamengo, é fanático por basquetebol. De resto, o médio da formação liderada por Jorge Jesus aproveita os períodos de férias para se deslocar aos Estados Unidos e assistir ‘in loco’ a vários desafíos da NBA.

Arão em Orlando

Nas últimas férias esteve no Staples Center com o companheiro Renê e foi destaque no duelo dos Los Angeles Lakers, surgindo na transmissão televisiva do desafio.

E esta paixão pelo basquetebol está a dar frutos. O jogador está a ser destaque nas redes sociais depois de encestar de costas, enquanto mantinha a forma visando o desafio da final da Taça Guanabara, frente ao Boavista, no Maracanã.