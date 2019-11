Chapecoense despromovida três anos depois da tragédia de Medellín

Exatamente três anos depois da tragédia que em 2016 tirou a vida a grande parte do seu plantel na sequência de um acidente de avião - o acidente deu-se na noite de 28 para 29 de novembro -, a Chapecoense foi esta quarta-feira despromovida à Série B do campeonato brasileiro, ao perder por 1-0 diante do Botafogo. Com este resultado, a equipa de Santa Catarina mantém os mesmos 28 pontos que tinha no arranque da ronda e, com mais três jogos pela frente, sabe desde já que é matematicamente impossível apanhar o 16.º colocado Ceará (37).





Reconstruída praticamente do zero após essa tragédia da Colômbia, ocorrida aquando da viagem para a disputa da final da Copa Sul-Americana e na qual perderam a vida um total de 71 pessoas, a equipa de Santa Catarina conseguiu manter-se na elite brasileira por mais três temporadas, até que este ano, mercê de uma campanha menos positiva, acabou mesmo por enfrentar pela primeira vez o cenário da despromoção ao segundo escalão.Um dia triste para o clube de Santa Catarina, que nas redes sociais apontou já a um novo ressurgimento. "O momento é difícil... Mas tudo passa e a Chape fica! Siga lutando connosco, torcedor. Unindo forças nos reergueremos mais uma vez", podia ler-se na mensagem partilhada no Twitter.