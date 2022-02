Chocante: Adepto do Corinthians desmaia após agressão da polícia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Corinthians emitiu esta sexta-feira uma nota oficial onde denuncia a ação policial para com os adeptos do Timão. Tudo aconteceu na quinta-feira, na entrada da Neo Química Arena, antes da partida diante do Mirassol.

De acordo com os adeptos agredidos, dois homens e uma mulher, a violência começou de forma inusitada, depois do grupo pedir ajuda a um dos agentes, uma vez que um dos seus bilhetes estava danificado.

Torcedores são agredidos por policiais militares na entrada da Arena Corinthians, na noite desta quinta (10). O motivo teria sido uma discussão depois que o ingresso de um dos torcedores estragou na entrevista policial.



