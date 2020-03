Cicinho admite que teve problemas com o álcool: «Bebi durante quase 20 anos»

O antigo internacional brasileiro Cicinho admitiu esta segunda-feira em entrevista ao jornal 'Estado de São Paulo' que sofreu de alcoolismo durante quase 20 anos.





"Comecei a beber com 13 ou 14 anos quando fui para o Botafogo de Ribeirão Preto [1998]. Eles disseram que a cerveja era boa e eu bebi. Tudo começou com a primeira bebida e não parei até aos 30 anos. Quase 20 anos a beber", revelou o antigo defesa direito atualmente com 39 anos e que pendurou as botas em 2018 no modesto Brasiliense, após uma carreira com várias lesões marcada pelas passagens por Real Madrid e Roma.Em 2001 foi contratado pelo Atlético Mineiro e começou a "beber de tudo". Até aí bebia "apenas cerveja" porque "não tinha dinheiro" e na mesma entrevista o antigo lateral direito revelou que também fumou "durante 11 anos, de 1999 a 2010". "Eu só fumava quando bebia, mas bebia o dia todo!", acrescentou.Depois do Atlético Mineiro esteve dois anos (2004 e 2005) no São Paulo e despertou o interesse do Real Madrid, que o contratou ao tricolor por 4 milhões de euros. Mas a experiência no Bernabéu durou pouco mais de ano e meio, Cicinho rumou à Roma por 11 milhões de euros e em Itália começou "a perder o prazer de jogar futebol"."Sempre fui apaixonado pelo futebol. Quando Deus dá um presente e não sabemos como aproveitá-lo e geri-lo alguma coisa está mal. Não tinha mais o prazer de entrar em campo, de treinar e me concentrar. Isto quando tinha 30 anos e jogava pela Roma, em 2010", assumiu.Na Europa, Cicinho ainda vestiu as camisolas do Villarreal e do Sivaspor e somou 17 internacionalizações pela seleção principal do Brasil, tendo ganho a Taça das Confederações (2005) e integrado a convocatória de Carlos Alberto Parreira para o Mundial'2006 na Alemanha - foi utilizado em 2 jogos.Cicinho afirma que depois de conhecer a esposa tudo mudou: "Ela incentivou-me a conhecer os meus princípios, orientados para a palavra de Deus, e foi assim comecei a mudar".Hoje em dia o antigo defesa está empenhado em ajudar quem esteja a passar pelos mesmos problemas. "O futebol foi uma fase da minha vida e agora quero dar o meu testemunho para ajudar pessoas a não caírem no caminho em que caí, por isso dou palestras motivacionais", explicou Cicinho.