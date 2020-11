Claque do Flamengo deixa aviso após derrota: «Doa a quem doer esta equipa vai jogar»

O afastamento do Flamengo da Taça do Brasil às mãos do São Paulo deixou os adeptos do clube do Rio de Janeiro bastante revoltados. Uma das claques do 'Mengão', a 'Raça Rubro-Negra', deixou uma mensagem em tom de ameaça nas redes sociais.





"Chegou a hora de acordar, custe o que custar. Quem não pode sangrar é o Clube de Regatas do Flamengo. Como prometido, o apoio foi incondicional. A partir de agora, doa a quem doer, esta equipa vai jogar. Se ainda não entenderam, faremos com que entendam", avisou a claque."A paciência do adepto rubro-negro esgotou-se e não vamos aceitar mais comportamentos incompatíveis com nosso ADN, que desonrem o clube. Para bom entendedor, meia palavra basta", acrescentou a claque.