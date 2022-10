Clássico entre Palmeiras e São Paulo termina com um nulo e duas expulsões

O Palmeiras de Abel Ferreira empatou (0-0) este domingo na receção ao São Paulo, em jogo da 32.ª jornada do campeonato brasileiro, e que terminou com os tricolores reduzidos a apenas nove elementos dentro de campo.

A primeira expulsão surgiu já perto do final da primeira parte, ao minuto 45'+1, com Ferraresi a ver o cartão vermelho direto após cotovelada e soco em Danilo, jogador do Verdão. O segundo vermelho no encontro surgiu já no período de descontos, com Lucas Beraldo a ver a cartolina encarnada após uma confusão no relvado.

Num jogo sem grande espetacularidade, fica ainda por realçar um penálti desperdiçado por Gustavo Scarpa ao minuto 65, que poderia ter sido fundamental para a equipa orientada pelo técnico português sair do encontro com os três pontos. Não se confirmando o triunfo, o Palmeiras segue isolado no topo da classificação no Brasil, com 68 pontos, mas pode ver a distância para o Internacional encurtar ainda esta noite, caso a turma de Porto Alegre vença o duelo com o Botafogo de Luís Castro.