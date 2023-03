Clube brasileiro condenado a indemnizar árbitro por ofensas do presidente, adeptos e jogadores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Clube Atlético Carlos Renaux venceu o Tubarão, por 3-2, a contar para a segunda divisão do Campeonato Catarinense, em 2021. Para história ficaram também episódios lamentáveis em relação à equipa de arbitragem.O emblema da cidade brasileira de Brusque vai agora ter de pagar uma indemnização por danos morais ao árbitro William Machado Steffen e ao auxiliar Helton Nunes. O juiz registou um rol de insultos, desde os adeptos ao presidente, passando pelos jogadores e até ao massagista.Além disso, o árbitro auxiliar garantiu que sofreu um violento pontapé numa perna por parte de um dirigente do Carlos Renaux. Os árbitros alegaram que sofreram danos materiais no automóvel mas os mesmos não ficaram provados em tribunal, que condenou o clube a pagar um total de 45 mil reais (cerca de 8,1 mil euros) aos dois juízes por danos morais.