Clube brasileiro em apuros após lançar campanha com mulher em biquíni

Quando a meio da manhã lançou a imagem da campanha nas redes sociais, o Sampaio Corrêa certamente estava longe de esperar aquilo que se seguiria. Tudo por causa da foto escolhida para ilustrar uma promoção especial para sócios do clube, que garantia um desconto de 12% num motel. Ali, ao lado das palavras "Marca esse gol, boliviano!" e ainda a menção à tal promoção do desconto de 12%, o clube de São Luís, no Maranhão, colocou uma foto de uma mulher em biquíni, com a camisola do clube vestida na parte superior.





? Quem é Sócio Torcedor do Sampaio, bate um bolão!!!!!

? Se você estiver em dia, basta apresentar sua carteirinha de sócio do Sampaio e solicitar o seu desconto de 12% na hospedagem.

Para ser sócio, basta acessar:https://t.co/0QVzBas9QG pic.twitter.com/szLY35ba8r — Sampaio Corrêa FC (@sampaiocorrea) March 23, 2021

Em seguida, praticamente no imediato, choveram comentários com acusações de machismo, tanto por parte de adeptos como de adeptas do clube. Algo que motivou mesmo uma reação do próprio clube, que num gesto de 'mea-culpa', posteriormente partilhou uma foto onde se pode ler "Lugar de mulher é onde ela quiser".Já ao Globoesporte, um responsável do clube explicou a situação. "Trata-se de uma peça publicitária de um patrocinador do clube, confeccionada pela equipa de marketing do parceiro. Na oportunidade, o Sampaio Corrêa ratifica o seu respeito por toda a torcida feminina que faz parte do nosso imenso universo Tricolor, afirmando nunca ter tido a intenção de ofender nem depreciar a imagem da mulher".