Clube português terá oferecido 23 milhões por miúdo brasileiro de 17 anos

O Globoesporte adianta que o Botafogo terá rejeitado nos últimos dias uma proposta de 23 milhões de euros pelo jovem avançado Matheus Nascimento. De acordo com a informação adiantada, que não revela qual o emblema em causa, o emblema do Rio de Janeiro entendeu que o valor oferecido está ainda aquém daquilo que acreditam poder receber pelo jovem jogador, que apenas completará 18 anos em março de 2022.





Segundo o Globoesporte, o clube português em causa pagaria de imediato cerca de um terço do valor total, reservando o restante da verba para o momento em que o jogador se mudasse para o nosso país - algo que só poderia suceder quando o jovem completasse os 18 anos. Note-se que o Botafogo detém 60% do passe do jogador, sendo 30% da família e 10% da escola que o formou.Apesar de ainda ser menor de idade, Matheus Nascimento integra o plantel principal do Fogão desde o ano passado, altura na qual assinou contrato profissional. De lá para cá somou 21 partidas, tendo recentemente marcado o seu primeiro golo, na goleada por 4-0 sobre o Macaé, no Campeonato Carioca.