Como é que nascem tantos talentos no Brasil?: «Aqui joga-se à bola no asfalto, na Amazónia...» Paulo Vinícius Coelho, reputado jornalista brasileiro, traça o retrato do futebol daquele país em conversa com Record