Confiança em alta leva Palmeiras de Abel a 'contar' já com duas Taças Libertadores

O Palmeiras joga esta terça-feira, madrugada de quarta-feira em Portugal, a 2.ª mão das meias-finais da Taça Libertadores. E depois da vitória expressiva (3-0) sobre o River Plate no jogo da 1.ª mão, a formação orientada por Abel Ferreira está confiante e já sonha com presença na final.





Mas vai mais além. Segundo destaca o jornal argentino 'Olé', o Palmeiras até já está a 'contar' com mais uma Taça Libertadores no currículo, colocando nas bancadas do Allianz Parque a imagem de duas Taça Libertadores, quando na realidade ainda só conquistou uma, em 1999.A publicação argentina recorda ainda que esta 'confiança inabalável' já por outras vezes deu... mau resultado, recordando que em 2000, o Palmeiras jogou a final frente ao Boca Juniors e depois da 1.ª mão Luiz Felipe Scolari, antigo selecionador de Portugal, afirmou "já nos sentimos campeões". No entanto, o Palmeiras não venceu a Libertadores.