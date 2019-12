Conmebol quer punir Flamengo por incluir crianças nos festejos da Libertadores

Os jogadores do Flamengo fizeram questão de ir à bancada buscar os filhos para comemorarem no relvado a conquista da Taça Libertadores, em Lima, no Peru, mas o clube pode agora ser punido por isso. Segundo a imprensa brasileira, a Conmebol abriu um processo disciplinar, pois a presença de crianças no relvado infringe o regulamento disciplinar do organismo.O artigo 105 dos regulamentos estipula que "não se permitirá antes nem depois de nenhuma partida em nenhuma etapa do torneio a entrada no campo de jogo dos jogadores acompanhados por crianças, exceto para o protocolo oficial de entrada de jogadores e outras ações que sejam organizadas diretamente pela Conmebol, crianças ou bebés, assim como mascotes institucionais".O Flamengo, que já foi notificado e tem agora até segunda-feira para responder, incorre numa multa mínima de 13.500 euros.O vice-presidente do clube Marcos Bráz, citado pelo Twitter do Globoesporte já respondeu: "Punam à vontade, ninguém vai barrar o Baby Guto." E quem é o Baby Guto? Nada mais, nada menos que o filho do capitão Éverton Ribeiro, que já se tornou num espécie de talismã para os adeptos do clube.A CBF promove uma votação para o prémio 'craque da galera', votação essa que Éverton Ribeiro passou a liderar desde que começou a publicar fotos do filho nas redes sociais. A criança esteve em todas as conquistas do Flamengo e pediu para os adeptos votarem no pai.