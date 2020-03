«Contra a Covid-19 a torcida é única»: clubes brasileiros juntos na luta contra a pandemia

O novo coronavírus não dá tréguas a ninguém e toda a ajuda é e será sempre bem-vinda. Esta terça-feira, os quatro maiores clubes do Rio de Janeiro, o Botafogo, o Flamengo de Jorge Jesus, o Fluminense e o Vasco da Gama lançaram uma campanha conjunta para ajudar no combate à Covid-19, intitulada: "Contra a Covid-19 é torcida única".





A campanha, que conta já com um website, possibilita aos adeptos dos quatro emblemas acessar ao portal da iniciativa, escolher o clube, selecionar o valor que quer doar, bem como convidar pessoas a juntarem-se à causa. O valor arrecadado será destinado à Fiocruz - Fundação Oswaldo Cruz -, que prepara-se para ter um centro hospitalar para a pandemia da Covid-19.Para o vice-presidente de Gestão e Desenvolvimento Institucional da Fundação Oswaldo Cruz, Mário Moreira, esta ação demonstra o compromisso dos clubes no combate à pandemia. "Há muito a ser feito e a Fiocruz está determinada no combate à Covid-19, como é próprio já da sua trajetória e tradição. O compromisso dos clubes com esta causa demonstra uma ‘torcida’ em uníssono para combatermos essa pandemia", afirmou, em declarações citadas pela imprensa brasileira.Já Rodolfo Landim, líder do Flamengo, lançou o convite a toda a ‘Nação Rubro-Negra’. "É extremamente apropriado usar todo o potencial de marcas tão fortes para uma mobilização em prol da ciência e do bem-estar coletivo. A nossa Nação Rubro-Negra está convidada a aderir a essa ação nobre e de causa humanitária. Unidos daremos a voltar por cima", apontou.Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, também se mostrou a favor da causa com os "co-irmãos". "Vivemos um cenário social bastante grave e todo o apoio é mais do que bem-vindo. A sociedade precisa dessa ajuda e o Fluminense, em conjunto com os co-irmãos, finca a sua bandeira e convoca os tricolores para multiplicar essa ideia", referiu.Por fim, Alexandre Campello, presidente do Vasco da Gama, não tem dúvidas que o "tempo urge" no que toca ao combate à pandemia. "É uma ação prioritária e o tempo urge. Entendemos a nossa responsabilidade social e estamos sempre à procura de alternativas para ajudar a enfrentar esta situação crítica. O Vasco ressalta a grandeza do futebol do Rio ao unir-se pela causa", rematou.