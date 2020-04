Coordenador da CBF ataca: «A Organização Mundial de Saúde não entende nada de futebol»

A Covid-19 está a originar grandes divisões no Brasil que até já resultaram na demissão do Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que advogava o isolamento das populações enquanto o presidente Jair Bolsonaro pretende abrir a economia no mais curto espaço de tempo. Agora é a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que entra em rota de colisão com a OMS (Organização Mundial de Saúde) depois deste organismo ter defendido que as grandes competições internacionais de futebol só deveriam ser disputados em 2021, de forma a travar a propagação do vírus.





A CBF não gostou do que ouviu, e respondeu lembrando os erros cometidos pela OMS durante a pandemia. "Tenho muito respeito pelas organizações de saúde, mas a OMS tem dito uma coisa diferente a cada hora. Com certeza a OMS não entende nada de futebol. Já vi o presidente a sugerir o regresso progressivo para países que não têm capacidade económica de se sustentarem paralisados", afirmou Marco Aurélio Cunha, coordenador das seleções femininas da CBF, que prefere ter jogos à porta fechada que não ter: "Acho que os jogos à porta fechada são o anticlímax do futebol. Não há um jogo bom à porta fechada, mas temos que voltar progressivamente, mesmo que seja nessas condições".