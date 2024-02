Corinthians de António Oliveira evita derrota frente ao Palmeiras de Abel Ferreira com golo aos 90'+10

Em duelo entre treinadores portugueses, o Corinthians de António Oliveira evitou este domingo a derrota frente ao Palmeiras de Abel Ferreira, na 9.ª jornada do Campeonato Paulista, com um golo do argentino Rodrigo Garro, aos 90'+10.

O Verdão, atual bicampeão do Brasileirão, até marcou primeiro, com o prodígio Endrick a inaugurar o marcador aos 44 minutos, tornando-se no mais jovem de sempre a marcar no dérbi de São Paulo. No arranque da segunda parte, Marcos Rocha, que tinha assistido o jovem avançado no 1-0, viu ser-lhe anulado um golo aos 49'. Após tripla alteração no Corinthians, o Palmeiras aumentou a vantagem aos 68 minutos.

Abel Ferreira foi trocando algumas peças do puzzle e viu o Palmeiras perder força e, já nos instantes finais, foi o Corinthians que aproveitou. Primeiro, Yuri Alberto, aos 87', reduziu para o Timão, e depois Rodrigo Garro fixou o resultado final. Ainda nos descontos, antes do 2-2 final, Cássio viu o vermelho direto e deixou o Corinthians com apenas 10, mas a inferioridade numérica não impediu que a equipa de António Oliveira fosse atrás do resultado.

Com este empate, o Palmeiras é 2.º classificado, com 18 pontos, enquanto que o Corinthians é 11.º colocado, com 10. O Palmeiras continua, ainda assim, a ser a única equipa sem qualquer derrota no Paulistão.