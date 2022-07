Corinthians de Vítor Pereira bate Coritiba e pressiona Palmeiras na liderança do Brasileirão

O Corinthians, orientado pelo treinador português Vítor Pereira, bateu na madrugada desta quinta-feira o Coritiba (3-1) e aproximou-se do Palmeiras de Abel Ferreira na liderança do Brasileirão.Em jogo da 18.ª jornada do campeonato, o timão foi superior e abriu o marcador por intermédio do avançado Róger Guedes aos 36 minutos. Já na segunda parte, Luciano Castán empatou para o Coritiba (54'), mas Adson (67') e Raul Gustavo (85') garantiram a vitória do Corinthians.Com este resultado, a equipa comandada por Vítor Pereira sobe provisoriamente ao 2.º lugar e aproxima-se do Palmeiras de Abel Ferreira na liderança do Brasileirão, com 32 pontos. O verdão soma 33 mas leva menos uma partida disputada.Sorte distinta teve o Botafogo de Luís Castro, que visitou e foi derrotado pelo Santos (0-2). Num encontro em que até foram mais rematadores, os alvinegros sofreram o primeiro golo logo à meia hora de jogo por intermédio de Léo Baptistão (33'). Marcos Leonardo fechou a contagem aos 77 minutos.O Botafogo é, neste momento, 12.º colocado do Brasileirão.