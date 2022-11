Corinthians, de Vítor Pereira, bate Flamengo e garante vaga na Libertadores

O Corinthians, de Vítor Pereira, que não esteve no banco por estar suspenso, bateu o Flamengo, que atuou com suplentes, por 2 a 1 no Maracanã.Este resultado garantiu ao Corinthians o apuramento para a fase de grupos da Taça Libertadores de 2023. Isto porque o Flamengo está entre os primeiros colocados do Brasileirão e já tem o lugar assegurado por ser o campeão da Libertadores e o vencedor da Taça do Brasil.Du Queiroz (42') e Yuri Alberto (75') fizeram os golos do Timão. Já o do Flamengo foi marcado por Matheus França (47') para o rubro-negro, que levou os troféus da Taça do Brasil e da Libertadores para comemorar com os adeptos no Maracanã.Com Vítor Pereira suspenso, quem fez a análise ao jogo foi Filipe Almeida, adjunto do treinador português, que também falou do futuro."O Vítor já disse o que tinha a dizer. O presidente já comunicou. No final do campeonato será decidido. Apesar de estarmos longe das nossas famílias, sentimos aqui a nossa outra família. Aqui, somos muito bem tratados. No final, O Vítor e direção transmitirão a decisão. Somos muito agradecidos. É um prazer sermos acolhidos assim longe de casa", referiu.