Corinthians de Vítor Pereira bate Fortaleza e sobe à condição à liderança do Brasileirão

O Corinthians de Vítor Pereira subiu este domingo à liderança do Brasileirão, ainda que à condição, ao bater hoje o Fortaleza, por 1-0, com um autogolo de Jassu (53') a ser totalmente decisivo para o desfecho da partida a contar para a quarta jornada do campeonato brasileiro.

Com este resultado, o Corinthians fica apenas à espera do resultado do duelo entre São Paulo e Santos, agendado para esta terça-feira, para saber se permanecerá na liderança da prova.

As posições das outras equipas orientadas por treinadores portugueses:

10.º - Palmeiras (Abel Ferreira), com 5 pontos;

11.º - Flamengo (Paulo Sousa), com 5 pontos;

12.º - Botafogo (Luís Castro), com 5 pontos;