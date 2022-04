Corinthians de Vítor Pereira derrota Avaí e segue invicto no Brasileirão

O Corinthians, orientado por Vítor Pereira, recebeu e venceu este sábado o Avaí (3-0), em jogo da 2.ª jornada do Brasileirão, e segue invicto na prova.O timão contou com uma grande exibição de Róger Guedes. O avançado brasileiro apontou os três golos da equipa da casa - aos 9 minutos, 25' e 55' -, fechando um encontro que, apesar de equilibrado a nível estatístico, acabou com vitória do Corinthians.A equipa comandada pelo treinador português ocupa, à 2.ª jornada, o topo da tabela do Brasileirão, depois de ter batido o Botafogo na 1.ª jornada (3-1). Recorde-se que o Palmeiras de Abel Ferreira já jogou nesta ronda - empate no terreno do Goiás