Corinthians de Vítor Pereira empata com o Boca Juniors na Libertadores

O Corinthians empatou a zero na primeira mão dos oitavos-de-final da Taça Libertadores, uma partida onde os guarda-redes das duas equipas estiveram em evidência.A formação brasileira, treinada por Vítor Pereira, desperdiçou uma grande penalidade na primeira parte, com Rossi a defender o pontapé desferido por Roger Guedes.Mais tarde Cássio, guarda-redes do Timão, também manteve a baliza fechada a sete chaves, depois de defender dois remates perigosos, um desferido por Benedetto e outro por Óscar Romero.