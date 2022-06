Corinthians, de Vítor Pereira, empata e é segundo no Brasileirão

O Corinthians, do treinador português Vitor Pereira, empatou quarta-feira a um golo em casa do Athletico Paranaense, para a 12.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol, e falhou a liderança isolada. Roger Guedes colocou o Corinthians em vantagem, logo aos cinco minutos, mas David Terans, aos 82', de grande penalidade, resgatou um ponto para os comandados do ex-selecionador luso Luiz Felipe Scolari, numa partida em que ambas as equipas terminaram com 10.Ao minuto 71, Hugo Moura, do Athletico, e Roni, do Corinthians, que entrara quatro minutos antes, foram expulsos. O defesa português Rafael Ramos (ex-Santa Clara) foi chamado a jogo por Vitor Pereira para a segunda parte.O Corinthians segue na segunda posição do Brasileirão, com os mesmos 22 pontos do líder Palmeiras, do treinador português Abel Ferreira, que recebe hoje o Atlético Goianiense, enquanto o Athletico Paranaense é quarto, à condição, com 18.O Cuiabá, que há quatro dias estreou no banco o técnico luso António Oliveira, com um empate a 1-1 na receção ao Bragantino, perdeu por 2-0 em casa do Flamengo, que voltou aos triunfos, após três derrotas consecutivas.Ayrton, aos seis minutos, e Gabriel Barbosa, aos 79', foram os marcadores dos golos do Flamengo, que ocupa a nona posição, com 15 pontos, a sete do líder Palmeiras. O Cuiabá, que vinha de uma vitória e um empate, segue no 18.º posto, com 12.