Corinthians de Vítor Pereira goleia Ponte Preta na 11.ª jornada do Paulistão

O Corinthians de Vítor Pereira aplicou uma ‘manita’ (5-0) à Ponte Preta na 11ª jornada do Paulistão. Naquele que constituiu o segundo jogo do treinador português no banco (perdeu com o São Paulo na estreia), o Timão assinou uma bela exibição e encheu de esperança os 40 mil adeptos que marcaram presença na Neo Química Arena. O Corinthians faturou por Renato Augusto, Paulinho, Gustavo Mosquito, Adson e Gustavo Mantuan, liderando o Grupo A da competição. Também guia, mas do Grupo C, o Palmeiras de Abel Ferreira enfrentará esta noite o rival Santos.