Corinthians de Vítor Pereira perde com o São Paulo a meia-final do Campeonato Paulista

O São Paulo qualificou-se esta segunda-feira para a final do playoff do Campeonato Paulista, na qual vai defrontar o Palmeiras, ao vencer o Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira, por 2-1, nas meias-finais.

A equipa treinada por Rogério Ceni inaugurou o marcador à beira do intervalo, aos 42 minutos, pelo lateral esquerdo Welington Santos, e ampliou a vantagem já na segunda parte, aos 63, pelo médio esquerdo Alisson.

O Corinthians só conseguiu reduzir à beira do final da partida, aos 86 minutos, pelo avançado Jo, que tinha sido lançado por Vítor Pereira aos 79, a render o médio Giuliano, numa altura em que o 'Timão' arriscava tudo para recuperar dos dois golos de desvantagem.

Com este triunfo, o São Paulo garantiu uma vaga na final, na qual vai defrontar o Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, que no sábado derrotou em casa o Bragantino por 2-1, na outra meia-final do 'play-off'.

Entretanto, o Fluminense garantiu hoje uma vaga na final do Campeonato Carioca, apesar da derrota caseira por 2-1 frente ao Botafogo, que vai passar a ser treinado pelo português Luís Castro, depois de ter vencido na primeira mão por 1-0.

O Botafogo precisava de vencer por dois golos de diferença para assegurar a passagem à final, pelo facto de o seu adversário ter feito melhor campanha no campeonato Carioca até à chegada aos 'play-offs'.

A equipa de Luís Castro, que assinou na sexta-feira por duas temporadas e ainda não esteve no 'banco', tendo sido o brasileiro Lúcio Flávio a orientar a equipa no relvado, chegou a estar a vencer por 2-0, graças a um 'bis' de Erison, aos 45+3 e aos 90+1 minutos, mas o Fluminense garantiu um lugar na final com um golo marcado ao minuto 90+7, pelo veterano avançado argentino German Cano.

A final do campeonato vai ter o dérbi carioca de eleição, entre o Fluminense e o Flamengo, treinado pelo português Paulo Sousa, que eliminou o Vasco da Gama com duas vitórias pelo mesmo resultado, 1-0, nas duas mãos.