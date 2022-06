Corinthians de Vítor Pereira perto dos 'quartos' da Taça do Brasil

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira, deu na quarta-feira um passo importante para se qualificar para os quartos de final da Taça do Brasil, ao golear por 4-0 o Santos, na primeira mão dos 'oitavos'.

Na receção ao rival paulista, o 'timão' praticamente sentenciou a eliminatória, com golos de Gustavo Mantuan, aos 20 minutos, Giuliano, aos 28 e 77, e Raul Gustavo, aos 43, num encontro no qual os santistas terminaram reduzidos a 10 elementos, por expulsão de Vinicius Zanocelo, aos 62.

A partida da segunda mão está agendada para 14 de julho, no Estádio Vila Belmiro, reduto do Santos.

Já o Atlético Mineiro, detentor do troféu, adiantou-se ao Flamengo, vencendo em casa por 2-1, com golos do ex-portista Hulk, aos sete minutos, e Ademir, aos 55, antes de Lazaro reduzir para os cariocas, aos 80.

Hoje, o Palmeiras, de Abel Ferreira, visita o São Paulo, na primeira mão dos oitavos de final.