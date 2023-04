Corinthians demite treinador Fernando Lázaro... mas mantém-no no clube

O Corinthians demitiu esta quinta-feira do cargo de treinador Fernando Lázaro, horas após a derrota na Libertadores, frente ao Argentinos Juniors (0-1). O técnico brasileiro, de 41 anos, vai, contudo, manter-se no clube paulista."Nesta quinta-feira, o técnico Fernando Lázaro deixou o cargo de treinador do Corinthians. O profissional permanecerá no clube, retornando à função de auxiliar na comissão permanente. Os auxiliares Luciano Dias e Thiago Larghi despendem-se e não fazem mais parte da equipa técnica. O Corinthians agradece aos profissionais por toda a contribuição nos serviços prestados à instituição e deseja sucesso nas futuras carreiras", pode ler-se em comunicado.Apesar da vitória no arranque do Brasileirão sobre o Cruzeiro (2-1) de Pepa, o Corinthians foi já eliminado da Taça do Brasil, pelo Remo.