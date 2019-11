Corinthians em 'pé de guerra' antes de defrontar o Flamengo

Não estão fáceis as coisas no Corinthians, que este domingo defronta o Flamengo, de Jorge Jesus, em mais uma jornada do Brasileirão. O treinador Fábio Carille deu uma entrevista em que falou de "vergonha" quando se referiu ao desempenho da equipa, que não ganha um jogo há um mês."Vergonhoso, não parece ser uma equipa treinada, parece que se juntaram no balneário e que foram para o jogo. Passa-se as informações e isso não é feito. Não está a faltar raça, mas tecnicamente temos que ser melhores", disse CarilleSegundo o site UOL apurou, os jogadores não gostaram e alguns ficaram até revoltados com o que o técnico disse, suspeitando que Carille está a tentar forçar a sua saída.Os jogadores assumem a responsabilidade pelos maus resultados, mas consideram que com estas palavras o técnico tentou isentar-se de culpas, deitando tudo 'nas costas' do plantel.