Corinthians em poupanças

São muitas as dores de cabeça que atormentam Vítor Pereira. O problema mais bicudo prende-se mesmo com o calvário das lesões, que retira muitas opções ao técnico português para o embate de hoje, em casa do Fluminense, a contar para a 15ª ronda do Brasileirão. Contudo, além dos jogadores que estão no estaleiro (oito), o técnico português também irá poupar vários potenciais titulares tendo em vista o duelo com o Boca Juniors, agendado para a madrugada da próxima quarta-feira, que irá decidir a passagem aos 'quartos' da Libertadores. Neste sentido, a equipa do Timão que entrará hoje em campo será composta maioritariamente por jovens da formação. Aliás, no possível onze avançado pela imprensa brasileira constam apenas os veteranos Cássio e Júnior Moraes.