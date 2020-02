Corinthians: Jogadores estão fartos do rigor de Tiago Nunes

Passaram apenas 45 dias desde que Tiago Nunes assumiu o comado técnico do Corinthians e já parecem ter surgido os primeiros problemas com o plantel. Apesar de todos os integrantes do plantel garantirem estar satisfeitos com os métodos de treino e a vertente relacional do novo timoneiro do Timão, quando se fala das novas regras impostas pelo treinador, o caso muda de figura.

De acordo com a imprensa brasileira, Tiago Nunes é visto pelos jogadores como excessivamente rigoroso em alguns itens e já fizeram questão de informar a direção deste mal-estar.

Em causa está o rigor do técnico relativamente aos horários das refeições, a necessidade de informar o capitão Cássio caso algum jogadores queira sair do refeitório antes dos colegas, a proibição de familiares dos jogadores acederem ao balneário, entre muitas outras medidas implementadas recentemente e que são consideradas exageradas pelos craques.