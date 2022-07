Corinthians vence Flamengo em casa num jogo em que Vítor Pereira acaba expulso

O Corinthians voltou a vencer no Brasileirão dois jogos depois com um golo solitário de Rodinei, na própria baliza, apontado aos 54 minutos. No 'Clássico das Nações', o Timão levou a melhor do que o Flamengo em encontro da 16ª jornada do Brasileirão.O lateral português Rafael Ramos foi titular e acabou rendido por Bruno Mendez aos 65 minutos.Vítor Pereira não acabou o jogo já que foi expulso por protestos ainda no primeiro tempo, reclamando um hipotético penálti que terá ficado por assinalar a favor dos paulistas.Assim, o Corinthians salta para o segundo lugar, com 29 pontos, os mesmos do líder Palmeiras, que tem menos uma partida disputada.