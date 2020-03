Coronavírus: Coutinho ajuda os mais carenciados com alimentos e produtos de higiene

O internacional brasileiro Philippe Coutinho enviou, esta terça-feira, alimentos, produtos de higiene e recomendações de saúde para as famílias mais carenciadas da Barreira do Vasco, uma comunidade que localiza-se perto das instalações do Vasco da Gama, clube que o lançou para o mundo do futebol.





De acordo com a imprensa brasileira, para além dos produtos enviados, o médio criativo do Bayern Munique escreveu ainda uma pequena mensagem, que dizia: "Fiquem em casa".Relembre-se que alguns dos funcionários do Vasco da Gama atravessam algumas dificuldades financeiras, muito por culpa do clube que segue com os salários relativos aos dois primeiro meses deste ano em atraso.