Coronavírus: Jesualdo Ferreira vai sofrer corte salarial

Os clubes brasileiros estão a estudar formas de diminuir os prejuízos causados pela paragem das competições. José Carlos Peres, presidente do Santos, equipa treinada pelo português Jesualdo Ferreira, disse ao Calciomercato que já falou com o técnico e os jogadores para diminuir os vencimentos.





"Juntei os jogadores e dirigentes antes da paragem e fui claro: haverá cortes nos salários até 50%. Todos têm de colaborar". Peres falou ainda da possibilidade de o calendário das competições brasileiras passar a seguir o modelo do europeu, iniciando o Brasileirão em agosto.Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, garante que está a fazer tudo para renovar com Jorge Jesus, a quem apelida de "Messi dos treinadores", mas deixa um alerta. "Quem sou eu para dizer quanto é que ele merece receber. Para mim, é um dos melhores treinadores, mas para ele ficar vai ter de se ajustar ao que nós conseguimos pagar. Para mim ele vale todo o dinheiro do Mundo, mas o Flamengo tem de perceber quando não tem condições de pagar. Mas acredito que vamos chegar a um número consensual", disse à Fox Sports.