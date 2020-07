Coronavírus: Jogo entre Chapecoense e Avaí adiado devido a 14 casos positivos

O jogo de domingo entre o Chapecoense e o Avaí, para os quartos de final do campeonato regional de Santa Catarina, no Brasil, foi cancelado no sábado depois de 14 elementos do 'verdão' terem acusado positivo à covid-19.

O departamento de saúde do governo de Santa Catarina informou as equipas e a Federação Catarinense de Futebol dos casos positivos e alertou para a necessidade de "separar todos os atletas" e adotar as regras sanitárias de proteção.

"Uma das equipas [Chapecoense] apresentou 14 casos confirmados para a covid-19 e será necessário remover todos os atletas para seguir as medidas de proteção necessárias", afirma a nota divulgada pela entidade.

Ao abrigo da proteção de dados, e embora o departamento de saúde de Santa Catarina tenha revelado serem 14 casos positivos, o Chapecoense não informou quantas pessoas no clube estão infetadas ou a sua identidade.

O Avaí, por sua vez, informou que todos os seus membros, incluindo os jogadores e membros da comissão técnica e da administração, deram negativo para a covid-19.

O campeonato regional de Santa Catarina foi retomado na quarta-feira, tendo sido o segundo torneio regional do Brasil a recomeçar após o carioca, quase quatro meses depois de ter sido suspenso devido à pandemia do novo coronavírus.

Com mais de 70.000 mortes e 1,8 milhão de infetados, o Brasil é o segundo país do mundo com mais vítimas e casos confirmados, apenas atrás dos Estados Unidos.

A região sul do país registou um aumento nos casos nos últimos dias e mais de 40.000 pessoas infetadas com o vírus e quase 500 mortes já foram relatadas.